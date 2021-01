Une administration Biden plus diversifiée et plus féminine, qui rappelle aussi l’ère Obama

Pour l’aider à affronter des défis gigantesques, Joe Biden s’est entouré de personnalités expérimentées et représentatives de la diversité américaine.

Décodage

Agir fort et vite. Les défis qui attendent Joe Biden ne manquent pas, ils apparaissent d’ailleurs comme d’une ampleur vertigineuse, que cela soit à propos de la pandémie, de la crise économique, des problèmes sociaux ou des injustices raciales, du changement climatique, sans même parler des questions brûlantes de politique étrangère comme le dossier iranien…

Pour y faire face, le nouveau président a évidemment voulu s’entourer de responsables et conseillers à la fois expérimentés et compétents. S’en étonnera-t-on, cette équipe, ce cabinet élargi, ne pourra éviter de dégager à parfum qui rappelle l’ère qui précéda, entre 2009 et 2017, la présidence mouvementée de Donald Trump.