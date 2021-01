Messi suspendu deux matches pour son rouge en Supercoupe: Koeman espère que la sanction sera réduite

Alors que son capitaine et superstar Lionel Messi a été suspendu deux matches après son carton rouge reçu dimanche en finale de la Supercoupe d’Espagne, l’entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman a espéré mercredi voir cette sanction « réduite ».

« Le club m’a dit que c’étaient deux matches (de suspension). Le club n’est pas d’accord, donc on verra. Il y a des choses qui peuvent être défendues, et j’espère que la sanction sera réduite. Sinon, on jouera deux matches sans Leo (Messi) », a soupiré Koeman mercredi en conférence de presse, avant le match qui opposera le Barça à Cornella (D3) en 16es de finale de Coupe du Roi jeudi. Le défenseur néerlandais Sergino Dest, blessé à la cuisse droite, manquera d’ailleurs cette rencontre.