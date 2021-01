Pas facile de quitter Patrick Lefevere

Lorsqu’un coureur quitte l’équipe Deceuninck – Quick-Step, il se heurte inévitablement à la comparaison. Aussi pointu soit-il en termes d’engagement, de tactique, de sens collectif (son arme majeure), aussi intransigeant Patrick Lefevere peut l’être par rapport aux contrats, qu’importe la qualité ou l’aura de son coureur. « On ne vient pas chez moi d’abord pour l’argent », se plaît-il à répéter.

Tout simplement parce que l’éminence grise de Deceuninck ne dispose pas d’un budget comme Ineos, Jumbo ou… AG2R. Il recrute donc sur base d’un salaire décent, n’exagérons rien non plus, mais avec une réévaluation nettement à l’avantage du champion lorsque celui-ci amène des victoires et des points aux différents classements. Ce choix explique en grande partie pourquoi l’équipe belge trône en tête des différents « rankings » depuis plusieurs années malgré l’absence récurrente d’un élément susceptible de remporter un grand Tour.