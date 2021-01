Bob Jungels: «Avec AG2R, on peut créer un Wolfpack comme chez Deceuninck»

Après quatre années sous les ordres de Patrick Lefevere, Bob Jungels, 28 ans, a choisi un autre destin, en compagnie, notamment, de Van Avermaet. L’ancien vainqueur de la « Doyenne » espère insuffler, chez AG2R, l’esprit d’équipe et de combat qu’il a connu chez Deceuninck – Quick-Step.

Le meilleur ami de Julian Alaphilippe a donc quitté le bercail de Deceuninck – Quick-Step « non sans peine sur le plan émotionnel », a confessé le sextuple champion du Luxembourg, lundi, depuis le camp d’entraînement de Denia en Espagne. Bob Jungels avait besoin de nouveaux défis, dans un contexte différent de la concurrence exacerbée de l’équipe belge où, pendant quatre ans, il a signé l’essentiel de son joli palmarès, dont une victoire à Liège-Bastogne-Liège. Victime de son éclectisme (il est aussi à l’aise sur les pavés et bien entendu face à la montre), Jungels a choisi de recentrer ses objectifs, en signant pour AG2R, où il aura quartier libre par rapport aux courses d’une semaine, au Tour de France et à ses classiques préférées, les « Ardennaises ».

Bob Jungels, 2020 a été compliquée pour tout le monde, pour vous aussi. Comment allez-vous, dès lors ?