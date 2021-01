Thomas Foket, le défenseur de Reims, à propos des Diables rouges: «Je ne me focalise pas sur l’Euro»

Indéboulonnable au poste d’arrière-droit au Stade de Reims, Thomas Foket (26 ans) a brillé, en novembre 2020, pour son grand retour chez les Diables rouges. Avec deux passes décisives à la clé. Pourtant, l’ancien joueur de Gand reste humble sur son rôle en équipe nationale. Sa priorité étant avant tout de prester en club.

Thomas Foket, vous disputez votre troisième saison consécutive à Reims, où vous êtes un titulaire indiscutable. Peut-on parler d’une forme d’épanouissement personnel ?

Quand je suis arrivé en 2018, l’objectif était de jouer le plus de matches possibles et d’engranger de l’expérience dans un championnat de plus haut niveau. Trois ans plus tard, je peux être content, je pense que le bilan est satisfaisant.