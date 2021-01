Anderlecht: Michel Vlap, le but du déclic?

Décevant depuis le début de la saison, Michel Vlap a fait bonne impression face aux Zèbres. Son but sur penalty a boosté sa confiance. Sera-t-il également synonyme de retour au premier plan pour le Néerlandais ?

Mardi soir, Michel Vlap ne s’est pas contenté d’une célébration après avoir trompé Nicolas Penneteau. Il en a fait deux. Coup sur coup. Tant dans les gestes que dans l’expression de son visage, on a senti un mélange de rage et de soulagement dans la réaction du Néerlandais quand il a compris qu’il avait enfin débloqué son compteur cette saison avec Anderlecht. Un premier but tombé dans un moment ô combien délicat à gérer pour lui ces dernières semaines.

Relancé à Eupen, le milieu offensif de 23 ans a dû craindre que le sort s’acharnait sur lui. Pas à son avantage durant les 43 premières minutes où il avait même été injustement accusé de simulation par Alexandre Boucaut, il avait été rappelé sur le banc suite à l’exclusion de Kemar Lawrence. Mais le Néerlandais a montré une certaine force de caractère face à Charleroi. Il en a été récompensé.