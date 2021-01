D1A: le Standard provisoirement aux portes du Top 4 après son festival offensif à Malines (0-4)

Après ses deux victoires face à Waasland-Beveren et au Cercle de Bruges, le Standard de Mbaye Leye avait à cœur de prolonger sa bonne série, pour confirmer son retour en forme et continuer sa remontée au classement. C’est désormais chose faite puisque, en trois rencontres à peine, les Liégeois sont passés de la onzième à la cinquième position !

Et, cette fois, les principautaires ont pris soin d’y ajouter la manière. Dans une défense malinoise, il est vrai, très fébrile, les Rouches ont soigné leurs statistiques. Quatre roses plantées, de quatre joueurs différents (dans l’ordre, Dussenne, Amallah, Bastien et Balikwisha), et aucune encaissée : la confiance semble être de retour en bords de Meuse. Une belle victoire qui leur permet de revenir provisoirement à égalité avec l’Antwerp, quatrième car il compte une victoire de plus.