Il est de toutes les conversations sur la transition énergétique : l’hydrogène « vert » est présenté comme l’un des piliers de la politique environnementale et énergétique qui doit mener l’Europe vers la neutralité carbone d’ici à 2050. On retrouve l’appel à la création d’une filière de l’hydrogène aussi bien dans la Stratégie hydrogène de la Commission européenne que dans le Plan de reprise et de résilience conjointement rédigé par l’Etat fédéral et les Régions.