Restructuration de Fedex - Après les rencontres politiques, les syndicats espèrent réduire les licenciements (3)

"On avait des craintes pour quelques dizaines de travailleurs car l'activité de jour était plus basse que ce que l'on a connu ces dernières années", a expliqué Thierry Grignard, président de la FGTB Métal Liège-Luxembourg. "Mais une restructuration d'une telle ampleur, on ne s'y attendait absolument pas."

"Notre objectif avec le gouvernement wallon est d'avoir une stratégie commune. La loi Renault nous permettra peut-être de diminuer le nombre de licenciements et nous devons aussi vérifier si certaines activités pourraient rester à Liège", a-t-il ajouté.

Si la situation n'évolue pas dans le bon sens, les syndicats pourraient se diriger vers d'autres investisseurs. "C'est trop tôt pour en parler car nous voulons donner priorité à la négociation pour sauver des emplois. Mais s'il n'y a pas d'accord, nous ferons en sorte d'attirer d'autres opérateurs. L'aéroport de Liège est reconnu comme l'un des meilleurs au monde en matière de transport. Si cela n'intéresse plus Fedex, nous irons voir ailleurs", a commenté à ce sujet Thierry Grignard.