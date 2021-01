Les actionnaires d'Europcar approuvent sa restructuration liée au Covid

Au cours d'une assemblée générale en visioconférence, les actionnaires du loueur ont approuvé à plus de 94% les résolutions validant l'accord de principe conclu en novembre avec ses principaux créanciers, en vue d'effacer une grande partie de sa lourde dette.

Cette restructuration conclue en un temps record prévoit notamment la conversion en capital d'obligations, pour un montant de 1,1 milliard d'euros -le passif bancaire et obligataire du groupe atteignait 2 milliards d'euros fin novembre 2020.

Les actionnaires existant ont accepté leur dilution au profit des créanciers (les fonds anglo-saxons Anchorage, Attestor, Diameter, King Street Capital et Marathon) qui devraient, à la suite de l'opération, détenir entre 92% et 97% d'Europcar. Attestor et Anchorage, devenu l'actionnaire le plus important, sont désormais représentés au conseil d'administration.

Cette conversion de dette s'accompagne de l'injection de nouvelles liquidités avec un apport en capital de 250 millions d'euros et un nouveau financement de flotte pour 225 millions d'euros.