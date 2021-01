Statut d’artiste: le MR livre sa «Blue Note»

Même si Florence Reuter est le «lead vocal», c’était «with a little help from my friends»: Gardier, Reuter, Maroy et Bomblet ont planché en groupe sur la résolution. - Nathalie Bidoul.

entretien

On songe à Abbey Road, c’est en réalité la Blue Note : au moment où s’ouvraient les auditions à la Chambre sur le statut d’artiste, les députés MR en charge de la Culture – Florence Reuter, Benoit Piedboeuf et Christophe Bombled, assistés de Charles Gardier – déposaient une première proposition de résolution reprenant les balises du projet libéral, pour « un statut plus accessible, plus équitable, plus inclusif, plus valorisant », résumait Christophe Bombled. Les artistes « embellissent notre vie, aidons-les à pouvoir vivre mieux », remarque Benoit Piedboeuf. C’est à leur collègue Florence Reuter que nous avons demandé de nous expliquer ce geste inattendu.