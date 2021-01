Voyageurs en temps de covid: une stigmatisation légitime ou non?

Voilà plusieurs semaines que les déplacements à l’étranger sont déconseillés et entourés de contraintes censées les décourager. Cela n’a pas empêché une série de Belges de partir en villégiature à l’extérieur du pays selon un plan bien rodé : profiter de frontières restées ouvertes pour les franchir et rentrer quelques jours plus tard aussi discrètement que possible. Seulement voilà, la feuille de route pouvait avoir ses failles : contracter le virus à l’étranger – en particulier un de ses variants – ou réapparaître en Belgique avec un hâle suspect, deux hypothèses sonnant comme un aveu de déplacement. Avec l’opprobre social qui y est désormais associé.