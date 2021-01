L’Excel Mouscron ne trouve pas la formule face à ses rivaux

Le partage concédé par Mouscron face à Waasland-Bevren (1-1) a démontré une fois de plus que les Hurlus éprouvent les plus grandes difficultés à glaner les trois points dans des duels qui pourraient s’avérer cruciaux au moment de faire les comptes. À chacun de ses rendez-vous face à une équipe qui se trouve alors à sa hauteur ou dans son sillage, l’Excel coince. C’était notamment le cas en fin d’année 2020 à Malines, qui comptait alors seulement trois unités d’avance sur les Frontaliers.

Lors du match de reprise, à Zulte Waregem, ils avaient également raté l’occasion de revenir à quatre points du Essevee, après avoir pourtant hérité de 17 occasions. Face à Waasland-Beveren, les joueurs de Jorge Simao n’ont pas été capables de construire et de poser le jeu, leur tâche a été rendue difficile par l’état du terrain mais cela n’explique pas tout. Les Mouscronnois ont prouvé depuis le début de saison qu’ils étaient nettement plus à l’aise contre une formation joueuse, la preuve avec le partage signé contre le FC Bruges (0-0) et la victoire signée samedi dernier face à Genk (2-0).