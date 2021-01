Le mauvais tour de Fedex à Liege Airport

Il a fallu 5 ans à Fedex pour définir sa stratégie concernant Liège. Long, non ? Pourquoi ? Pourquoi prévoir maintenir 30 % du volume et 60 % du personnel ? Les questions ne manquent pas.

Grève de 48 heures sur le site Fedex de Liege Airport, des syndicats qui veulent diminuer le nombre de licenciements, les ministres wallons concernés interpellés et qui rencontrent des responsables de la société. Les réactions classiques se sont enchaînées depuis mardi soir, suite à l’annonce surprise par le géant mondial du secteur express d’officialiser son intention de se séparer de 671 personnes (sur environ 1.825) et de modifier (à la baisse, faut-il préciser) les conditions de travail de 861 autres. Traduction : une restructuration industrielle et sociale profonde, le déclenchement de la loi Renault pour licencier près de 40 % du personnel.