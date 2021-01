En forêt, la chasse aux sangliers se poursuit

Si la Belgique a retrouvé son statut « indemne de PPA », tant au niveau européen qu’international, ce qui lui permet de relancer les négociations avec les pays tiers qui avaient mis un embargo sur sa viande de porc, le combat n’est pas encore tout à fait terminé sur le terrain, et plus spécialement en forêt. « Là, rien ne change et il faut rester vigilant », martèle Marc Herman, l’inspecteur général du département de l’étude du milieu naturel et agricole (DEMNA). « En effet, au moins jusqu'à la fin mars, il faudra assurer la poursuite de la destruction des populations résiduelles de sangliers, car on en trouve toujours. Il y a eu une évaluation des populations en zone PPA mi-novembre 2020 et on a décidé qu’il fallait reprendre les tirs de nuit, ce que le DNF a fait sauf durant la période Noël et Nouvel an.