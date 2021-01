Peste porcine: feu vert pour relancer l’élevage porcin en Gaume dès lundi

Peu à peu, et même s’il faut encore rester vigilant, on commence à voir la fin du tunnel de cette sinistre peste porcine africaine qui a mis sous couvercle toute la Gaume et une partie des régions voisines durant plus de deux ans, depuis le premier cas de sanglier infecté découvert fin septembre 2018 dans les bois de Buzenol (Etalle).

Alors que la circulation et l’exploitation en forêt sont presque redevenues normales dans l’ex-zone infectée, sauf après le coucher du soleil où cela reste interdit pour cause de tirs de nuit, c’est désormais aux élevages porcins de pouvoir se relancer.