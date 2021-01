Moufles, jupe et bible géante: les moments insolites de l’investiture de Biden

Sans couacs et solennelle, la cérémonie d’investiture du 46ème président des Etats-Unis a toutefois eu son lot de moments amusants ou insolites. En voici les principaux.

Les moufles de Bernie Sanders

Parmi les rares invités à la cérémonie d’investiture de Joe Biden, son ex-rival à la primaire démocrate, le sénateur « socialiste » Bernie Sanders, s’est distingué par sa tenue hivernale rustique, qui a instantanément fait le bonheur des réseaux sociaux.

Avec sa canadienne kaki et ses moufles tricotées à motifs, une enveloppe kraft glissée sous son bras, ce « grand-père du Vermont » avait un look de trappeur en contraste saisissant avec celui très formel des autres convives. Et a automatiquement été détourné en mèmes, des images humoristiques.