D1A: prestation autoritaire d’Eupen qui a dominé le Beerschot (3-1, vidéo)

Fort de sa victoire contre Anderlecht (2-0), c’est confiant qu’Eupen a abordé cette confrontation contre un Beerschot orphelin de Hernan Losada mais fort de l’arrivée de l’entraîneur le plus jeune de l’histoire de la Jupiler Pro League, Will Still (28 ans). Privé d’Agbadou, Poulain et Musona, on notait les titularisations de Héris, Koch et N’Dri. Avec ce dernier, Baby, Prevljak et Ngoy, Benat San José a opté pour une formation résolument tournée vers l’attaque.

Malgré la confiance, Eupen a tout de même été cueilli à froid puisque les visiteurs ont ouvert la marque dès la 2e minute de jeu. Noubissi, via une frappe acrobatique, profitait de l’espace laissé par les défenseurs locaux.