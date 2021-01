Thierry Neuville: «Un retour de Nicolas? No comment»

Quelques heures avant de défendre son titre au Monte-Carlo, Thierry Neuville est apparu nettement moins tendu que vendredi dernier, quand il avait tenté d’expliquer son divorce avec son équipier Nicolas Gilsoul. Signe d’une confiance revenue, alors qu’il abordera ce rallye mythique, réputé comme l’un des plus improbables de l’année, au côté du novice Martijn Wydaeghe ? « Je n’en ai aucune idée », dit-il. « Il se peut que le déclic se fasse après trois virages, ou jamais. L’an dernier, j’avais eu une première journée difficile, alors que Dani (Sordo) m’ouvrait la route (NDLR : Thiry était tombé malade). Puis, tout s’est mis en place, et on a gagné. Difficile de dire ce qu’il en sera donc. »

Mais d’abord, comment se sont passées vos reconnaissances avec votre nouvel équipier ?