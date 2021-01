Neuville offre une voie princière à Ogier

Il y a un an, Neuville gagnait le rallye le plus prestigieux. Douze mois plus tard, le doublé paraît inaccessible. @Thomas Fenetre/Photo News.

Il y a un an, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul signaient l’une des plus belles pages du sport automobile belge en remportant le rallye Monte-Carlo. Douze mois plus tard, l’épreuve la plus prestigieuse du calendrier mondial a été rattrapée par le covid. Confirmée la semaine dernière seulement, après de longs moments d’incertitudes, la manche d’ouverture du Mondial des rallyes recèle encore de nombreuses inconnues, et une seule certitude : voir Thierry Neuville y conserver son titre sera virtuellement impossible. Séparé de son copilote Nicolas Gilsoul depuis vendredi, le quintuple vice-champion du monde tentera bien de déjouer les mille et un pièges de cette épreuve hors du commun en compagnie du jeune Martijn Wydaeghe. Mais sera-t-il en mesure d’y arriver sans celui qui le guidait depuis dix ans ? En attendant, du haut de ses 28 ans, le Ouest-Flandrien vivra sans doute le baptême du feu le plus ardu qui puisse être dans ce type de compétition.