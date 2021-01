Luxembourg : pas plus de faillites en 2020 qu’en 2019

En 2020, 1206 entreprises ont été déclarées en faillite au grand-duché de Luxembourg selon le dernier décompte du ministère de la Justice et du service national de statistiques (Statec). Ce constat ne sera sans doute pas si rose dans quelques mois ou dans un an, suite à la seconde vague de la pandémie qui va à n’en point douter faire pas mal de dégâts, notamment dans le secteur horesca (l’horeca luxembourgeois), mais les statistiques actuelles sont là. En décembre 2020, les tribunaux luxembourgeois ont prononcé 72 faillites pour 118 en décembre 2019. Et durant l’année 2020, 1206 unités légales sont tombées en faillite. Ce chiffre se situe dans le même ordre de grandeur que pour les années 2019 (1239 faillites) et 2018 (1168 faillites).

Les faillites enregistrées en 2020 ont entraîné une perte de 2032 postes d’emploi, contre 2178 en 2019 et 2085 en 2018. Le secteur de la construction a été le plus touché (31%), suivi des services non financiers (23%), l’horesca (19%), le commerce (17%), l’industrie (9%) et les services financiers (2%).