Tania Giannouli Trio In fading light

Il y a d’abord le choc des sonorités : le piano, l’oud, la trompette. Les timbres se distinguent et se répondent sur la magnifique toile tissée par les compositions de Tania Giannouli. Dans sa volonté d’expérimentation, elle ose souvent des formes de musique parfois difficile à aborder. Ici, rien de cela. Les morceaux sont clairs, nets, avec des mélodies, des harmonies, du rythme et puis, par-dessus, des improvisations superbes et bienvenues. Cet album fait du bien, c’est comme un vent marin qui emporte au large les miasmes d’un temps délétère.