Samuel Bastien, capitaine du Standard à Malines, commente le succès des Rouches: «On a démontré que l’on avançait tous dans la même direction»

Après la rencontre, les mines liégeoises étaient forcément réjouies. Samuel Bastien, capitaine du soir et auteur du troisième pion principautaire, commentait la prestation liégeoise au micro d’Eleven Sports. « Le plus important pour nous ce soir, c’est le collectif et la victoire. On a réussi à continuer sur notre lancée, maintenant on va tout faire pour enchaîner. »

Même si, à l’arrivée, les Liégeois repartent avec une victoire éclatante, il faut reconnaître qu’ils ont éprouvé quelques difficultés à rentrer dans ce match. Jusqu’à la superbe reprise de volée de Noë Dussenne qui a terminé sa course dans la lucarne de Thoelen. « On a commencé le match de manière fort timide », poursuit le médian belge. « Après le but de Noë (Dussenne), on a bien pris les choses en main et on s’est montrés beaucoup plus à l’aise. Tout le monde s’est senti libéré, ce qui nous a permis de marquer de nombreux buts aujourd’hui. »