Rallye de Monte-Carlo WRC : «Les notes du copilote, une grande partie de la réussite»

Vous avez remarqué ? On parle beaucoup de l’importance du copilote en ce moment… La séparation du tandem formé par Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul a fait couler beaucoup d’encre (et de salive) et rappelé que l’homme assis dans le baquet droit, souvent discret, joue un rôle très important dans les performances de l’équipage.

Conscient de cette réalité, Cédric Cherain a fait appel à Stéphane Prévot, le copilote belge le plus expérimenté (176 départs en WRC dont 16 Monte-Carlo) pour pallier son manque d’expérience dans cette épreuve qu’il découvre. Mais, comme toujours, c’est à l’équipier de s’adapter au système de notes élaboré par l’homme derrière le volant.