Protection Unit veut davantage se développer en Flandre et va se lancer au Luxembourg

La société de gardiennage wallonne Protection Unit a clôturé l'année sur un bilan positif malgré la crise du coronavirus. Elle a en effet enregistré un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros, a engagé 584 personnes et en a formé plus de 7.000, indique-t-elle jeudi. L'entreprise entend se développer davantage en Flandre dans les mois à venir et s'attaquera en outre au marché luxembourgeois à partir de mars.