Explorateur, distillateur, agriculteur: la vie des ex-présidents après la Maison Blanche

Donald Trump marche depuis quelques heures sur les pas des 35 hommes (les autres ont succombé pendant leur mandat) qui ont emprunté avant lui les routes souvent sinueuses de l’après-présidence. « Tout en ayant bien plus d’options pour leur retraite que nous autres, cette transition leur est difficile et leurs choix vont de la décence au désastre, de l’altruisme à l’avarice », relève Stacy A. Cordery, historienne et professeure à l’Iowa State University.

Car il fut un temps où la préoccupation d’un président sortant n’était ni de décrocher un contrat d’édition faramineux pour ses mémoires, ni de choisir l’emplacement d’une future bibliothèque, et encore moins de continuer à influencer la marche du monde. Il fut un temps où une fois quittée la demeure exécutive, ces hommes devaient d’abord trouver des sources de revenus, faute d’indemnités. Et pour plusieurs, cette tâche a consisté à retrouver leurs terres et leurs esclaves.