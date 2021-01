L'Etat norvégien se dit finalement prêt à aider Norwegian

Actuellement sous la protection des lois irlandaise et norvégienne sur les faillites, la compagnie à bas coûts a présenté le 14 janvier une série de propositions pour assainir ses finances, y compris la fin du long courrier au profit d'un recentrage sur l'Europe, une réduction massive de la dette et une levée de capitaux nouveaux.

Sollicité pour participer au plan, le gouvernement a apporté une réponse positive jeudi mais a posé comme condition que les investisseurs privés "fassent leur part".

"Le plan semble plus robuste que celui auquel nous avons dit non en octobre. C'est pour cela que nous sommes prêts à contribuer", a déclaré la ministre du Commerce et de l'Industrie, Iselin Nybø, dans un communiqué.

L'action Norwegian bondissait de près de 16% en début de matinée à la Bourse d'Oslo, même si sa chute sur un an dépasse encore 98%.