Officiel : Anderlecht prête Antoine Colassin à Zulte Waregem, «il est important qu’il accumule des minutes»

Antoine Colassin est prêté, sans option d’achat, par Anderlecht à Zulte Waregem jusqu’à la fin de la saison, ont annoncé les deux clubs jeudi.

Colassin, 19 ans, avat effectué ses débuts en équipe première il y a un an, marquant face au Club de Bruges (1-2) à l’occasion e son tout premier match professionnel. Il s’était engagé jusqu’en 2025 l’été dernier avec Anderlecht où il était peu utilisé par Vincent Kompany cette saison.

Le Namurois, formé au RSCA, espère obtenir davantage de temps de jeu au Essevee. «Comme ce fut le cas avec Hannes l’année dernière, il est important qu’Antoine accumule autant de minutes que possible au plus haut niveau. Cette expérience l’aidera à concourir pour une place de titulaire l’année prochaine et à se montrer important pour le RSCA», déclare Peter Verbeke, directeur sportif d’Anderlecht.

