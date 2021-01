Masque, vaccination...: Joe Biden dévoile une ambitieuse stratégie contre le coronavirus

Le démocrate va immédiatement signer, selon des responsables, 10 décrets et autres directives pour lancer cette stratégie nationale.

L’administration Biden dévoile jeudi une feuille de route détaillée et centrée sur l’expertise scientifique pour lutter contre le Covid-19 en augmentant vaccinations et dépistages, au moment où la pandémie entre dans sa phase « la plus meurtrière » selon le nouveau président américain.

Le démocrate va immédiatement signer, selon des responsables, 10 décrets et autres directives pour lancer cette stratégie nationale qui manquait cruellement sous son prédécesseur Donald Trump, de l’avis de nombreux experts.

« Pendant près d’un an, les Américains n’ont pu trouver aucune stratégie, et encore moins une approche globale pour faire face au Covid, auprès du gouvernement fédéral », a dit Jeff Zients, qui coordonne la réponse de la nouvelle administration à la pandémie de Covid-19.« Avec l’entrée en fonction aujourd’hui du président Biden, tout cela va changer », a-t-il affirmé à la presse.