Des solutions favorisant l'économie locale à disposition des villes et communes

Les villes et communes du pays peuvent désormais faire appel à des solutions numériques axées sur l'économie locale, la durabilité et la mobilité, qui sont rassemblées sur une plateforme urbaine en ligne appelée Fairville. Celle-ci est le fruit d'une co-entreprise associant la banque Belfius et les entreprises flamandes Cipal Schaubroeck et Nuhma, toutes trois à parts égales.