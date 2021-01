Chronique «Vous avez de ces mots»: {Louper} le coche

Le loup, la mouche et le coche. D’après La Fontaine, qui ne s’est pas loupé sur ce coup-là…

Une de mes collègues linguistes me faisait récemment part de cette réflexion : le verbe louper semble de plus en plus présent dans les interactions publiques, tant à l’écrit qu’à l’oral. Je partage ce sentiment : il ne se passe guère de jours sans que je lise, sur les réseaux sociaux, des formules telles que « si vous l’avez loupé » ou « j’ai loupé