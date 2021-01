Brexit - DB Schenker reprend les liaisons vers le Royaume-Uni

Le spécialiste allemand de la logistique DB Schenker a repris jeudi ses livraisons vers le Royaume-Uni depuis l'UE, après plus d'une semaine de suspension en raison des nouvelles règles administratives post-Brexit.

"Après une courte interruption DB Schenker reprend [jeudi] ses opérations de transports terrestre de l'Union Européenne vers le Royaume-Uni", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Le logisticien, filiale du groupe public allemand Deutsche Bahn, avait suspendu le 13 janvier l'ensemble de ses opérations pour un temps indéterminé.

DB Schenker se plaignait de la non validité des dossiers envoyés par ses clients, eu égard des nouvelles règles douanières imposées depuis le Brexit.

"Seuls dix pour cent environ des envois commandés à DB Schenker sont accompagnés de documents complets et corrects", affirmait-il. Or, "tout envoi non complet retarde l'acheminement des chargements", empêchant le groupe de prendre de nouvelles commandes.

DB Schenker indique désormais avoir travaillé "main dans la main avec ses clients", pour remplir ces nouvelles exigences, et n'accepter désormais des livraisons qu'avec un certain nombre minimum d'informations complètes.