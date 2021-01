Forte reprise, taux toujours bas, risque d’inflation: comment les marchés visualisent 2021

Je suis comme tout le monde, je dois me fier à l’avis des experts médicaux et sanitaires ». Cet analyste financier le reconnaît, faire des prévisions dans le contexte actuel aura rarement été si compliqué. Et pourtant, lorsque l’on regarde les performances des principales places boursières en ce début d’année, mais aussi en 2020, on pourrait presque douter qu’une redoutable pandémie s’est répandue un peu partout sur la planète. Après un mois de novembre record, le Bel20 a certes clôturé l’année dans le rouge : -9 % par rapport à début de 2020. Mais cette période était particulièrement euphorique. Ailleurs, à Paris, la chute n’est plus que d’environ 6 % et aux Etats-Unis, on est carrément sur des records : +7 % environ pour le Dow Jones et une envolée de 43 % pour le Nasdaq. Alors avec tout ça, à quoi faut-il s’attendre pour 2021 ?