Vaccin: les passe-droits des sportifs qui révoltent

En rang d’oignons, et tout sourire, les coureurs d’UAE Cycling Team se sont fait vacciner contre la Covid-19 la semaine passée. 27 coureurs et 32 membres du staff ont reçu une première dose, après avoir été placés sur une liste prioritaire par les Emirats arabes unis. « Nous sommes reconnaissants envers la Nation et ses dirigeants d’avoir permis à notre équipe de bientôt pouvoir retrouver une forme de normalité », s’est réjoui Mauro Gianetti, le directeur suisse de l’écurie du Golfe. Fini les quarantaines à répétition, comme celles qui avaient vu ces mêmes coureurs confinés durant trois semaines dans une chambre d’hôtel, ou encore les restrictions de voyages : désormais l’équipe tout entière pourra retrouver une forme de normalité dans son quotidien, du moins l’espère-t-elle.