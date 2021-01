Les poches des Livres du Soir

Borgo Vecchio ****

Giosuè Calaciura

Le vieux Palerme et sa misère, matérielle et morale, vue à hauteur de regards croisés d’enfants. Celui de Cristofaro, l’enfant battu par un père imbibé, de Mimmo, fils de charcutier malhonnête, qui voudrait tant aider son ami à échapper aux coups et ne peut guère s’en confier qu’à un cheval. Et puis, de l’autre côté de la rue, reléguée en balcon pendant que maman besogne le client sous le manteau de la Vierge, il y a Celeste. Avec un tel nom, c’est un peu de ciel qui s’offre à Mimmo et leur relation va transcender le quartier. Il y a tout dans ce court roman : le style, la poésie, les personnages, l’étrange, les ombres et les odeurs, les coups de bambou et coups de cœur.