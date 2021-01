PSG: Mbappé, la petite crise de croissance

Kylian Mbappé ne marque plus depuis quatre matches et la planète Paris SG s’inquiète, avant de recevoir Montpellier, vendredi (21h00) pour la 21e journée de Ligue 1. Mais d’anciens internationaux plaident la simple crise de croissance d’un surdoué.

« Il a mis la barre tellement haut qu’on lui en réclame toujours plus», plaide auprès de l’AFP Alain Giresse.

«On a tous des passages à vide», ajoute Jean-Pierre Papin, qui a aussi connu la disette du buteur.

La critique a la dent dure avec le jeune champion du monde, âgé de 22 ans, et ses notes baissent dans les pages des journaux. Les sites de vidéos compilent ses mauvais choix lors des derniers matches, oubliant qu’il amène un but à Saint-Étienne (1-1) et sert une passe décisive contre Brest (3-0).

«Il ne faut pas faire attention aux critiques», insiste JPP auprès de l’AFP, tout en reconnaissant qu’«aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, tout est amplifié, c’est quelque fois dur à assumer».

«Mais qu’il ne s’inquiète pas, et d’ailleurs je ne pense pas qu’il s’inquiète», assure le septième meilleur buteur de l’histoire des Bleus (30 buts).