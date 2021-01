Coup dur pour Manchester City: Sergio Agüero testé positif au coronavirus

Sergio Agüero a été testé positif au coronavirus. L’attaquant argentin de Manchester City l’a confirmé jeudi sur Twitter.

Il y a près de deux semaines, Agüero s’était placé lui-même en quarantaine après un contact avec une personne positive au coronavirus. Il avait passé un premier test qui s’était révélé négatif mais le dernier test est finalement ressorti positif. « J’ai eu quelques symptômes et je suis les recommandations du médecin pour me remettre. Prenez soin de vous, tous ! », a écrit Agûero sur Twitter.

Manchester City est un des clubs les plus touchés par le coronavirus en Premier League. Depuis Noël, neuf joueurs ont été testés positifs. En plus d’Agûero, Gabriel Jesus, Kyle Walker, Ederson, Ferran Torres, Eric Garcia, Scott Carson, Cole Palmer et Tommy Doyle ont également été testés positifs.