Kimmer Coppejans en quarantaine à Melbourne: «Ce qui me manque le plus? De l’air frais!»

Melbourne, son été chaud, sa joie de vivre, ses habitants sympas adeptes du « no worries » (« pas de souci ») et son tournoi du Grand Chelem appelé le « Happy Slam » : la carte postale est idyllique, sauf avec le coronavirus ! Placé en « isolement » pendant 14 jours, Kimmer Coppejans nous livre son témoignage depuis sa « prison » dorée.

L’Australie a adopté une des quarantaines les plus strictes au monde pour éradiquer la pandémie et, pour l’instant, ce sont les joueurs de tennis qui l’expérimentent en vue de pouvoir participer à l’Australian Open, dès le 8 février. Parmi eux, 72 cas ont été placés en quarantaine encore plus stricte car ils faisaient partie de trois avions (sur 17 spécialement affrétés) qui ont atterri à Melbourne avec au moins un cas positif à bord. Kimmer Coppejans (175e mondial) est le seul Belge « malchanceux », il nous rapporte son vécu après six jours d’isolation…