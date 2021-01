Le gardien de Newport, en D4 anglaise, bat le record du monde du but le plus lointain (vidéo)

Tom King, le gardien de but de Newport County, équipe de 4e division anglaise, a battu mardi le record du monde du but le plus lointain, mesuré à 96,01 mètres par le livre « Guinness des records ».

« King a officiellement battu le record du but marqué depuis la plus grande distance dans un match de football officiel, en parcourant la distance incroyable de 96,01 mètres », a écrit sur son site internet le livre Guiness qui recense les records les plus sérieux comme les plus insolites.

À la 12e minute d’un match contre Cheltenham, le portier a effectué une remise en jeu depuis la ligne des 5,50 m et le ballon, emporté par le vent et après un rebond devant la surface adverse, a lobé son homologue Joshua Griffith, pour finir au fond des filets pour l’ouverture du score. Cheltenham a finalement égalisé en fin de première période pour fixer le score final à 1-1.