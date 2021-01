Le Sporting de Charleroi veut retrouver de la solidité malgré une défense décimée

Alors que les déplacements à Sclessin ne sont déjà pas ceux qui réussissent le mieux aux Zèbres ces dernières années, c’est avec une défense décimée et en plein doute que les Carolos prendront la direction de Liège ce dimanche.

La blessure de Van Cleemput (dont la déchirure a été confirmée) est ainsi venue s’ajouter à celles de Goranov, Willems et Zajkov, les deux derniers ayant toutefois repris l’entraînement tout en demeurant incertains pour dimanche. Puisque Flanagan n’entre pas en ligne de compte aux yeux du staff, il ne reste plus que trois défenseurs disponibles: Diagne, qui n’a pas été exempt de tout reproche au Parc Astrid, Dessoleil, qui tente de maintenir le navire à flot, et Kayembe, qui ne traverse pas la meilleure période de sa carrière zébrée. Difficile, dans ces conditions, de retrouver un semblant de solidité face à des Liégeois qui viennent d’en planter quatre à Malines, chez une formation qui restait sur quatre succès consécutifs dont l’un… au Mambourg.