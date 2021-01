Pourquoi les livres sont plus chers en Belgique qu’en France

« Même livre, même prix » ? Les libraires et le distributeur Dilibel ont repris langue et cherchent une solution. Mais les nuages demeurent sur un secteur en plein bouleversement.

L’éclaircie, d’abord, autour du prix unique du livre. Alors que la situation s’était quelque peu crispée en fin de semaine dernière entre le syndicat des librairies indépendantes francophones (SLF) et le distributeur Dilibel, filiale du groupe Hachette en Belgique, le dialogue a repris.

Pour rappel, depuis le début de l’année, le prix d’un livre doit désormais être similaire en France et en Belgique, pour tous les ouvrages publiés après le 1er janvier. Lequel prix s’entend hors TVA. Et c’est là que les choses se corsent puisque le taux de TVA appliqué en France (5,5 %) n’est pas le même qu’en Belgique, où il est de 6 %. Résultat : un mince écart de prix qui, par comparaison mettrait Soif d’Amélie Nothomb à 7,90 € à Lille, et 7,95 € à Tournai).