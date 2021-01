Pour le géographe et diplomate français Michel Foucher, le retour à des contrôles aux frontières intérieures de l’Europe en cas de crise n’est pas problématique : le cas est prévu dans les traités.

Michel Foucher: «La démarche européenne ne va jamais de soi face aux urgences, aux risques et aux incertitudes». - D.R.

Entretien

Selon Michel Foucher, le slogan de « l’Europe sans frontières » exprimait et incarnait avant tout un idéal de réconciliation, qui s’est globalement accompli.

Le Premier ministre belge plaide une fermeture ciblée et temporaire des frontières intra-européennes (pour les voyages non essentiels). On touche là au tabou de « l’Europe sans frontières »…