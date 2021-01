La Banque centrale européenne (BCE) avait gonflé ses muscles en décembre ; ce jeudi, le conseil des gouverneurs n’a donc pas annoncé de mesures nouvelles. Pour autant, la BCE ne baisse pas la garde, a insisté sa présidente.

« Dans l’ensemble, les risques pesant sur les perspectives de croissance de la zone euro demeurent orientés à la baisse, mais ils sont moins prononcés. Les nouvelles concernant les perspectives de l’économie mondiale, l’accord sur les futures relations entre l’UE et le Royaume-Uni et le début des campagnes de vaccination sont encourageantes, mais la pandémie et ses implications pour les conditions économiques et financières continuent d’être des sources de risque à la baisse », a insisté Christine Lagarde.