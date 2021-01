Les Magritte déroulent le tapis bleu au cinéma belge sur la RTBF

Du 31 janvier au 7 février, mise en valeur du cinéma belge sur toutes les chaînes et ondes ertébéennes.

«Duelles», d’Olivier Masset-Depasse, fut le grand vainqueur des Magritte 2020 avec neuf trophées dont celui de meilleur film et meilleur réalisateur. Il sera l’invité de Thierry Bellefroid dans «Couvertures» et son cinéma sera mis à l’honneur par Philippe Reynaert dans Belgorama. - D.R.

Le coronavirus n’aura pas raison de tout ! Si la 11e cérémonie des Magritte n’a pas lieu comme les éditions précédentes, le cinéma belge sera pourtant bien mis à l’honneur. Du 31 janvier au 7 février, l’Académie des Magritte et la RTBF proposeront une alternative en déroulant le tapis bleu au cinéma belge sur toutes les chaînes et ondes ertébéennes avec le même objectif qui a donné naissance à ces trophées, la mise en valeur du cinéma belge. Elle sera repensée pour « coller » au contexte singulier que nous vivons. Tant en télévision, qu’en radio et sur les médias numériques de la RTBF, toute la programmation comprendra une touche de cinéma belge. Avec l’envie de susciter la curiosité, de mettre en lumière les métiers de l’ombre, d’inviter le grand public à découvrir notre cinéma dans toute la diversité de ses talents.