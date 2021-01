Interdiction temporaire des voyages, allongement de la quarantaine et calendrier de réouvertures: ce qui se trouve sur la table du Codeco

La probabilité d’annonce d’assouplissement est quasi nulle. Le contexte (variants, chiffres des contaminations et hospitalisations…) ne s’y prête pas mais les experts ont fait leurs devoirs et transmis leurs premières pistes.

Un Comité de concertation (Codeco) est fixé à ce vendredi à 14 heures. Les ministres fédéraux et les représentants des entités fédérées discuteront des derniers développements de la campagne de vaccination, avant de trancher sur différents points liés à la lutte contre le coronavirus.

À l’heure d’écrire ces lignes, on ne savait pas si la Belgique allait devoir prendre des mesures pour limiter les voyages dits « de loisirs » dans son coin ou si un accord avait été trouvé au niveau européen. Le Premier ministre, Alexander De Croo (VLD), avait de toute façon assuré à la Chambre que les frontières ne seraient pas fermées mais qu’il voulait mettre en place une interdiction des voyages « non essentiels ». Au niveau belge, il se confirme que l’on ne coupera pas à une interdiction temporaire de voyages de loisir, le premier ministre l’a réaffirmé à la Chambre et aucune des régions, dont l’accord est requis vendredi, ne s’y oppose.