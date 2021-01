Sur le choc wallon: «Mbaye Leye apporte des idées claires»

S’il conserve de bons souvenirs des deux grands clubs wallons dont il a porté le maillot lors de 78 % des matches qu’il a disputé dans sa carrière professionnelle, Christian Negouai n’y a plus vraiment mis les pieds. « Je n’ai jamais été invité ni au Standard ni à Charleroi », dit-il. « Je ne le prends pas mal. Je ne suis pas là pour savoir si on m’aime ou pas… » Plus que jamais intéressé par le football, Negouai suivra avec attention, dimanche, le choc wallon programmé à Sclessin. « La direction du Standard a pris la bonne décision en confiant l’équipe à Mbaye Leye, qui a apporté un vent nouveau et des idées claires », indique-t-il. « Si on n’a pas en soi les valeurs que ce club véhicule, en termes de caractère, d’engagement, de grinta, si on n’est pas prêt à défendre bec et ongles son blason, on ne peut pas jouer au Standard. C’est ce que Leye, qui a évolué à Sclessin comme joueur et comme T2, a compris… »