Toni Morrison, une autrice inspirante pour Fabrizio Cassol

Toni Morrison m’ouvre des portes de compréhension de façon presque initiatique. Elle me nourrit et me permet de mieux comprendre mon parcours ces trente dernières années. Je me sens en phase totalement et j’aimerais créer un projet à partir d’elle. Son discours de prix Nobel de littérature reste une référence. Pour sa relation entre l’oralité et l’écriture. Tout ça au départ d’une histoire simple. Des jeunes interrogent une femme aveugle: « L’oiseau qu’on a en main est-il mort ou vivant ? » Ce qu’elle en fait, c’est fou ! L’oiseau mort est la métaphore du langage. Elle bouleverse tout.»

Discours de réception du Prix Nobel de Littérature prononcé par Toni Morrison le 7 décembre 1993 (version originale) :