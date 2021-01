Incendie à Bozar: Horta a aidé à préserver son œuvre

Suite à l’incendie qui a ravagé une partie des toitures de Bozar, Barbara Van der Wee, l’architecte en charge des restaurations et entretiens du bâtiment, doit plus que jamais respecter l’esprit de Victor Horta tout en sauvant l’une de ses œuvres.

On n’intervient pas sur ce type de bâtiment comme sur n’importe quel autre » explique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers, après l’intervention de lundi à Bozar. « Normalement, on attaque directement le feu par l’extérieur et l’intérieur. Ici on a voulu limiter l’intervention en intérieur pour éviter de devoir faire trop de trous ». Les plans sont complexes : 3000m² de toiture, 13 mètres de hauteur séparent l’entrée rue Royale et celle située rue Ravenstein. Et pour compliquer la tâche des soldats du feu, l’incendie était invisible.