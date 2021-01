L’obligation faite aux Provinces wallonnes de prendre en charge le financement des zones de secours assuré jusqu’à présent par les communes est-elle bâtie sur du sable juridique ? C’est en tout cas la conclusion de l’étude commandée par l’Association des provinces au Centre international de recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative (Ciriec) et transmise cette semaine à Christophe Collignon (PS), le ministre des Pouvoirs locaux.