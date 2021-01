La grande détresse de l’horeca

Ils ne cessent de clamer leur détresse, que confirment les tableaux de Graydon, qui teintent de rouge alerte nombre de restaurants, cafés et snacks.

A Bruxelles, 46 % des restos sont en risque de faillite (30 % étaient dans le vert avant mars 2020), 38 % des bars et des snacks (entre 20 et 25 % affichaient des finances saines avant la fermeture). En Wallonie, 30 % de ces établissements sont actuellement menacés, 20 % vivaient correctement avant la pandémie. La situation est particulièrement préoccupante à Mons et Louvain-la-Neuve, où plus de la moitié des restos n’ont plus les moyens de résister, le tableau est un peu moins rouge à Liège et Charleroi…